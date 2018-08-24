Tarihin bilinen ilk tüketici şikayeti mektubu!

İngiltere'nin ünlü müzesi British Museum'da bulunan 3800 yıllık bir tabletin tarihte bilinen ilk tüketici şikayeti mektubu olabileceği açıklandı. Akad dilinde yazılan tablette, 'Kötü malı reddetme hakkımı kullanacağım' ifadesi yer aldığı belirtildi.

Londra’daki British Museum’da sergilenen Sümerler döneminden kalma 3800 yıllık bir tabletin, tarihte bilinen ilk tüketici şikayeti mektubu olabileceği belirtiliyor. Tablette, bir bakır tüccarı, kendisine kötü kalite cevher gönderen başka bir tüccara sitem ediyor.

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Uzmanlar, çivi yazısıyla yazılan uzun mektup için harcanan zamanın müşterinin mağduriyet ve öfkesinin derecesini yansıttığını söylüyor.

IRAK’TAN İNGİLTERE’YE

11.6 santimetre boyundaki ve 2.6 santimetre kalınlığındaki tablet, Irak’ın güneyindeki antik Ur (Bugünkü adıyla Tel el Mukayyer) kentinde bulunmuştu.

Akad dilinde yazılan tabletin Chicago Üniversitesi tarafından yapılan tercümesi sosyal paylaşım sitesi Reddit’te yayımlandı.

“PARAMIN TAMAMINI GERİ İSTİYORUM”

Bir ulakla gönderilen mektupta, Nanni adlı tüccar toptancı Ea-Nasir’e özetle şöyle diyor:

“Bana geldiğinde Gimil-sin’e iyi kalite külçeler vereceğini söylemiştin. Ama sözünü tutmadın. Ulağım Sit-Sin’i, kötü külçeler verip ‘Almak istiyorsan al, almayacaksan çek git’ deyip gönderdin.

Benim gibi birine nasıl bu kadar saygısız davranırsın?

Sen beni ne sanıyorsun? Daha önce sana bizim gibi beyefendi ulaklarla birkaç kez para gönderdim.

Ama sen onları eli boş halde, hem de düşman topraklarından geri yolladın. Ulağıma saygısızlık ettin.

Paramın tamamını geri istiyorum. Şunu bil ki bundan sonra senden kötü kalite bakır almayacağım.

Külçeleri kendi iş yerimde tek tek ben seçeceğim. Kötü malı reddetme hakkımı kullanacağım.” BBCTürkçe