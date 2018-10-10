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Tatil cennetini sel vurdu!

İspanya'nın tatil cenneti Mallorca Adası'nda şiddetli yağışlar sonucu sel felaketi yaşandı. Sokakları adeta nehre çeviren felakette 5 kişi hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr
android-time 13:23 10 Ekim 2018
Haberler Dünya
İspanya'nın tatil cenneti Mallorca Adası'nda şiddetli yağışlar sonucu sel felaketi yaşandı. Sokakları adeta nehre çeviren felakette 5 kişi hayatını kaybetti.

İspanya’nın Mallorca Adası sel felaketiyle mücadele ediyor.

Sant Llorenc Belediye Başkanı Yardımcısı Antonia Bauza, “Mallorca'nın yaklaşık 60 kilometre doğusunda bulunan Palma en çok etkilenen şehirlerden” dedi.

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Dün gece başlayan şiddetli yağışlar nedeniyle birçok araç selde sürüklendi. Yetkililer bölgeye kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini açıkladı. Bölgede yüzlerce insanın tahliye edilerek spor salonlarına yerleştirildiği, okulların eğitime ara verdiği aktarıldı.

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez bilgileri yakından takip ettiğini, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına destek olacağını açıkladı.

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Başbakanlık ofis sözcüsü, Başbakan Sanchez'in selden etkilenen bölgeleri ziyaret edeceğini aktardı.

Tatil cennetti Mallorca, İspanya'nın en büyük adası.

Tatil cenneti Mallorca, İspanya’nın en büyük adası.

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Son güncelleme: android-time 13:3210.10.2018
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