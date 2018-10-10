Tatil cennetini sel vurdu!

İspanya’nın Mallorca Adası sel felaketiyle mücadele ediyor.
Sant Llorenc Belediye Başkanı Yardımcısı Antonia Bauza, “Mallorca'nın yaklaşık 60 kilometre doğusunda bulunan Palma en çok etkilenen şehirlerden” dedi.
Dün gece başlayan şiddetli yağışlar nedeniyle birçok araç selde sürüklendi. Yetkililer bölgeye kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini açıkladı. Bölgede yüzlerce insanın tahliye edilerek spor salonlarına yerleştirildiği, okulların eğitime ara verdiği aktarıldı.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez bilgileri yakından takip ettiğini, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına destek olacağını açıkladı.
Başbakanlık ofis sözcüsü, Başbakan Sanchez'in selden etkilenen bölgeleri ziyaret edeceğini aktardı.
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