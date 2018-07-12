Tatilde dehşet anları… Genç modele köpek balığı saldırdı

Bahamalar'da tatil yapan bir Instagram modeli, köpek balıklarıyla poz vermek isterken korku dolu anlar yaşadı.

Instagram’da 13 bin takipçisi olan üniversite öğrencisi Katarina Zarutskie, bir ay önce erkek arkadaşı ve ailesiyle Bahamalar’a gitti.

ABD’nin California eyaletinde yaşayan genç model, Exuma adasında Staniel Cay olarak bilinen bölgede hemşire köpek balıklarıyla yüzen insanları gördü ve onlarla fotoğraf çektirmek istedi.

Erkek arkadaşının endişelerine rağmen suya giren Zarutskie, sırtüstü uzanıp poz verdiği sırada köpek balıklarından bir tanesi kolundan ısırdı. Büyük bir korku yaşayan ve neye uğradığı şaşıran Zarutskie, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı.

Köpek balığının kolunu ısırarak kendisini suyun dibine çektiğini belirten genç model, “Çok korktum ve sudan çıkamayacağımı düşündüm. Fakat onları suçlamıyorum. Onlar vahşi hayvanlar ve bu kontrol edilemeyecek bir durum” dedi.

Kolundaki diş izlerini Instagram’da paylaşan Zarutskie’nin fotoğrafları hızla yayıldı.