Tavuk lokantasından Meksika’ya uyuşturucu tüneli kazmışlar

Türkiye'de de şubesi bulunan tavuk zincirinin ABD şubesi şaşkına çeviren bir olaya ev sahipliği yaptı... ABD'nin Arizona eyaletindeki fast food zincirinin binasının altından Meksika'ya uyuşturucu tünelleri kazıldığı ortaya çıktı.

ABD ile Meksika sınırında yaşanan uyuşturucu ticareti şaşkınlık veren bir olayı ortaya çıkardı. ABD’nin Meksika sınırındaki Arizona eyaletinde bir dönem tavuk yemekleri yapan bir lokantaya ev sahipliği yapan bir binanın altından metrelerce uzunluğundaki bir tünel keşfedildi.

San Luis’teki tavuk lokantasının altına yapılan baskın sonucunda yetkililer çok sayıda uyuşturucuyu ele geçirdi. 180 metre uzunluğundaki tünelin lokantadan sınıra uyuşturucu göndermek için kullanıldığı açıklandı. Yetkililer Arizona’daki binanın sahibini gözaltına alırken, narkotik polisi 118 kilogram metamfetamin, 6 kilogram kokain, 3 kilogram fentanil ve 19 kilogram eroin ele geçirdi.

6 metre derinlikte yer alan tünelin 1.5 metre yüksekliğinde ve 0.9 metre genişliğinde olduğu tespit edildi.