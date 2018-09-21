TBMM Başkanı Yıldırım, Bakü’de

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geldi. TBMM Başkanı Yıldırım'ı, havaalanında gören Muhammet Taha isimli bir öğrenci Yıldırım’a sarılarak duygusal anlar yaşadı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Yıldırım'ın uçağı Türkiye saati ile 20.20'de Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. TBMM Başkanı Yıldırım’ı, havaalanında gören Muhammet Taha isimli bir öğrenci Yıldırım'a sarılarak duygusal anlar yaşadı.

Yıldırım'ı havalimanında Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov, Türkiye Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve büyükelçilik çalışanları karşıladı. TBMM Başkanı Yıldırım karşılamadan sonra kalacağı otele geçti. Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov tarafından Bakü'ye davet edilen TBMM Başkanı Yıldırım, yarın Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisinin 100. kuruluş yıldönümü törenine katılacak.

Törene Türkiye, Suudi Arabistan, Gürcistan, Afganistan, Kuveyt, Bahreyn, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Cibuti, Endonezya, Pakistan ve Umman Meclis Başkanları katılacak. Rusya, İran, Macaristan, Polonya, Sırbistan, Karadağ, Çek Cumhuriyeti, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan ve Vietnam'ın Meclis Başkan Yardımcılarının da bulunacağı törene toplamda 150 milletvekili yer alacak.