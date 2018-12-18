Tecavüz mağduru kadın özgürlüğüne kavuştu

El Salvador'da üvey babasının tecavüzüne uğrayan ve bir bebek dünyaya getiren 20 yaşındaki Imelda Cortez 1 yılı aşkın süredir ülkenin gündeminde. Bebeği tuvalette doğuran Cortez, cinayete teşebbüsten 20 yıla kadar hapisle yargılanıyordu. Cortez karar duruşmasında suçsuz bulunurken, mahkeme önünde kendisini bekleyen yüzlerce kadın tarafından karşılandı.

İngiltere’de yayımlanan Guardian gazetesi, yıllarca 70 yaşındaki üvey babasının cinsel istismarına maruz kalan Cortez’in hikayesine geniş yer ayırdı. Gazetenin haberinde Cortez’in geçen yıl ağır kanama ve ağrı şikayetleriyle hastaneye gittiği, acil servisteki doktorun ise kürtaj şüphesiyle polisi aradığı belirtiliyor.

Polis daha sonra kadının tuvalette sağlıklı bir bebek doğurmuş olduğunu öğrenirken, bebeğin herhangi bir zarar görmediği ortaya çıktı. Cortez o zaman üvey babasının onu hamile bıraktığını anladı.

Genç kadın, verdiği ifadede hamile olduğunu bile bilmediğini ve masum olduğunu savundu. DNA testi sonrası ise babanın Cortez’in üvey babası olduğu anlaşıldı.

Buna rağmen cinayete teşebbüs suçlamasıyla geçtiğimiz yıl eylül ayında cezaevine konulan ve 20 yıl kadar hapis cezasıyla yargılanan Cortez’in hikayesi hem ülkede hem de dünyada tepki çekti.

Kadın hakları kuruluşları Cortez için destek eylemleri düzenlerken, genç kadının karar duruşması öncesinde de mahkeme önünde bir araya geldi.

Duruşmada önce Cortez hakkındaki suçlama cinayete teşebbüsten ‘terk etme’ye çevrildi, hapis süresi düşürüldü. Mahkeme ardından ülkede emsal olacak bir kararla kadının hiçbir suç işlemediğine hükmetti.

Cortez özgürce duruşma salonundan çıktığında 200’e yakın kişi onu alkışlarla karşıladı.

21 YILDIR YASAK



El Salvador’da 21 yıl önce suç sayılan kürtaj her koşulda yasak. Kürtaj yaptıranlar ağır cezalara çarptırılıyor. Ülkede düşük yapan bazı kadınlar, kürtaj şüphesiyle gözaltına alınıyor. Bu kadınların çoğu yoksul ailelerden geliyor.

Cortez, ülkede bu yıl benzer nedenlerle hapse atılıp, hak kuruluşlarının çabaları sayesinde özgür kalan 8 kadından biri. 24 kadın ise halen hapiste.