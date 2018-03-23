Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Tecavüzcüsünden kaçmak için 6. kattan atlamıştı: Tutuklandı

Dubai'de tecavüzden kurtulabilmek için bir otelin 6. katından atladığı iddia edilen Ekaterina Stetsyuk'le ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr
android-time 16:07 23 Mart 2018
Haberler Dünya
Tecavüzcüsünden kaçmak için 6. kattan atlamıştı: Tutuklandı
Dubai'de tecavüzden kurtulabilmek için bir otelin 6. katından atladığı iddia edilen Ekaterina Stetsyuk'le ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı.

22 yaşındaki Rus model Ekaterina Stetsyuk’un omurgası ve vücudunda çeşitli kırıklar olduğu belirtilmiş ve hastaneye kaldırılmıştı.

Stetsyuk, otelde buluştuğu iş adamının alkol aldıktan sonra saldırganlaştığını, boğazına bıçak dayayarak kendisine tecavüz etmeye kalktığını iddia etmişti. Genç model saldırganın elinden kurtulabilmek için 6.kattan atladığını söylemişti.

Polis tarafından havalimanında gözaltına alınan adamın Pakistanlı olduğu öğrenildi.

model-instagram

Elde edilen yeni bilgilere göre adı açıklanmayan iş adamının Stetsyuk’la bir kozmetik işi için görüşme yapmak istediği, yaşanan olayda ise saldıran kişinin Rus model olduğu öne sürüldü.

model-instagram2

Adamın kendisini savunmak için çabaladığını söylemesinin ardından gözler yeniden Stetsyuk’a döndü.

2 cerrahi operasyon geçiren Rus model, hastaneden taburcu edildikten sonra tutuklandı.

model-instagram4

Stetsyuk’un iş adamının verdiği ifade sonrası oluşan şüphelere istinaden tutuklandığı belirtiliyor.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar