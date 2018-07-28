Tek kareyle milyoner! İşte Instagram’ın en zenginleri

Instagram'da yaptıkları paylaşımlarla milyonları peşinden sürükleyen isimlerin, sosyal medya platformundan kazandıkları ücretler ortaya çıktı. İşte Instagram'daki paylaşımlarından en çok ücret kazanan isimler...

İlk ortaya çıktığında bir fotoğraf paylaşma uygulaması olarak kitlelere yayılan Instagram, bugün birçok kişi için ‘ekmek kapısı’ halini almış durumda.

İrili ufaklı birçok kullanıcı, yaptıkları paylaşımlar üzerinden sponsorlardan ücret ya da çeşitli ürünler elde ediyor. Birçok ünlü isim de yaptıkları işlerin yanı sıra sosyal medya sayesinde servetlerine servet katıyor.

Kardashian ailesinin en küçük üyesi Kylie Jenner bu anlamdaki en çarpıcı örnek. Geçtiğimiz günlerde kişisel servetinin 900 milyon dolar olduğu açıklanan Jenner, sosyal medya sayesinde sponsor ürünlerinin tanıtımının yanı sıra kendi makyaj koleksiyonunu da çıkardı.

İngiltere merkezli Hopper da Instagram’ın en çok kazanan isimlerini belirledi. Listenin başındaki isim ise kimsenin şaşırmayacağı üzerine sosyal medyayı çok efektif kullanan Kylie Jenner.

20 yaşındaki Jenner, Instagram’da reklama yönelik paylaşım yapmak için 1 milyon dolarlık (4.8 milyon TL) anlaşmalar yapıyor.

İkinci sırada 2017 yılı listesinin başında yer alan şarkıcı Selena Gomez bulunuyor. Gomez’in sayfasında reklamını göstermek isteyenler 800 bin doları (3.8 milyon TL) gözden çıkarıyor.

Selena Gomez (@selenagomez)’in paylaştığı bir gönderi ( 12 Tem, 2018, 7:37öö PDT )

Juventus’a transferiyle gündemden düşmeyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo listede üçüncü basamakta. Ronaldo’nun aldığı ücret 750 bin dolar. (3.6 milyon TL)

Cristiano Ronaldo (@cristiano)’in paylaştığı bir gönderi ( 27 Haz, 2018, 12:00öö PDT )

Listenin geri kalanında sırasıyla yer alan isimler ise şöyle:

Kim Kardashian (720.000), şarkıcı Beyoncé (700.000), güreşçi ve aktör Dwyane Johnson (650.000), şarkıcı Justin Bieber (630.000) ve futbol oyuncuları Neymar (600.000) ve Lionel Messi (500.000).