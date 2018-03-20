Teksas’ta bombalı paket saldırısı… Son 1 ayda beşinci olay

ABD'nin Teksas eyaleti bombalı paketlerle mücadele ediyor. Son 3 haftada 4 vaka yaşanırken, bugün öğle saatlerinde bir kargo şirketinin dağıtım merkezinde 5. bombalı paket patladı.

Teksas’ta FedEx’in dağıtım merkezindeki patlama yerel saatle 12.30 sıralarında gerçekleşti.

İlk belirlemelere göre patlamada bir şirket çalışanı hafif şekilde yaralandı. Son olayla beraber Teksas’ta mart ayı içindeki 5. bombalı paket patlaması yaşandı.

Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu, olay yerinin ve patlayıcının incelenmesi için uzmanları bölgeye yönlendirdiğini açıkladı.

Polis şefi Brian Manley, “Görünüşe bakılırsa bir seri bombacıyla karşı karşıyayız” dedi.

Birbiriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen patlamalarla ilgili henüz bir şüpheliye ulaşılamadı.

Polis yetkilileri, bölge sakinlerine güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi için çağrı yaptı.