Tel Rıfat nerededir? Tel Rıfat neden önemli?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tel Rıfat'a yönelik operasyon düzenleneyeceğini açıklamasının ardından vatandaşlar internet üzerinden Tel Rıfat nerede? sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar...

Tel Rıfat nerededir? Tel Rıfat, Halep ilinin kuzeyinde, Halep’ten 40 kilometre uzaklıkta, kuzeybatı Suriye’de bulunan bir şehirdir. Tel Rıfat’ın kuzeyinde Kilis, batısında da Afrin bölgesi yer almaktadır. Tel Rıfat neden önemli? Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’den terör örgütü PKK ve PYD’lileri temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı operasyonunun amacı sınırı teröristlerden temizlemekti, Tel Rıfat da PKK/PYD kontrolü altındaydı ancak TSK ve ÖSO kontrolü eline aldı. Bu bölge terörden arındırılması bakımından önem taşımaktadır.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN TEL RIFAT AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunların derdi terörle mücadele değil. Kararımızı verdik ve sahaya girdik. Kısa sürede Tel Rıfat’ı da kontrol altına alıp harekatı hedefine ulaştıracağız” dedi. Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin merkezinin teröristlerden temizlenmesinin ardından gözlerin çevrildiği Tel Rıfat kasabası da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) kontrolüne geçti.

TSK ve ÖSO tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı ile Afrin merkezi, 6 beldesi ve yüzlerce köyde kontrolün sağlanmasının ardından gözler, Afrin ile Münbiç arasında yer alan stratejik öneme sahip Tel Rıfat kasabasına çevrilmişti. Afrin'in ardından yeni hedef olarak belirlenen ve 2 yılı aşkın süredir terör örgütü PYD/PKK denetiminde olan Tel Rıfat'ı, dün geceden itibaren teröristler terk etti. Yerel kaynaklar, bu sabahtan itibaren Tel Rıfat'a giren ÖSO güçlerinin, teröristlerin kaçtığı kasabada direnişle karşılaşmayarak kontrolü sağladığını bildirdi.