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Telesiyejde akıl almaz kaza… Yolcuları tek tek fırlattı!

Gürcistan’daki Gudauri kayak merkezinde arıza yapan telesiyejin aniden yolcuları çelik sandalyelerden fırlatması sonucu 10 kişi yaralandı.

android-time 10:14 17 Mart 2018
Haberler Dünya
Telesiyejde akıl almaz kaza… Yolcuları tek tek fırlattı!
Gürcistan’daki Gudauri kayak merkezinde arıza yapan telesiyejin aniden yolcuları çelik sandalyelerden fırlatması sonucu 10 kişi yaralandı.

Gürcistan’ın Kazbegi bölgesinin Gudauri Kayak beldesinde telesiyejde teknik arza meydana geldi. Elektriklerin kesilmesinden kaynaklanan arızada telesiyej ani bir hızla yolcuları çelik sandalyelerden fırlattı.

Korku dolu anların yaşandığı kazada 10 kişi yaralandı.

Yaralananlar arasında 2 Ukrayna, 3 Rus, 1 İsveçli ve 1 Gürcü vatandaşı bulunuyor. Aralarında hamile kadının da olduğu belirtildi.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Dmitry Kumisişvili ise kazanın gerçekleştiği yere gitti. (İHA)

Son güncelleme: android-time 10:2617.03.2018
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