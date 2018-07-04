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Teröristlerin ayrılması bekleniyor… Menbiç’ten sıcak fotoğraflar

Türkiye ile ABD'nin üzerinde anlaştığı yol haritasına göre; Suriye'nin Menbiç kentinde bulunan terör örgütü PKK/YPG'lilerin bugün silahlarını teslim ederek çekilmesi gerekirken, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu kontrolündeki El Bab ile Menbiç sınırında bulunan ABD ve Fransız askerlerinin fotoğrafları paylaşıldı.

Sozcu.com.tr
android-time 14:25 4 Temmuz 2018
Haberler Dünya
Teröristlerin ayrılması bekleniyor… Menbiç’ten sıcak fotoğraflar
Türkiye ile ABD'nin üzerinde anlaştığı yol haritasına göre; Suriye'nin Menbiç kentinde bulunan terör örgütü PKK/YPG'lilerin bugün silahlarını teslim ederek çekilmesi gerekirken, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu kontrolündeki El Bab ile Menbiç sınırında bulunan ABD ve Fransız askerlerinin fotoğrafları paylaşıldı.

Terör örgütü PKK/YPG’lilerin silahlarını teslim ederek Menbiç’ten çekilmeleri için kritik süreç bugün başladı. TSK’nin son olarak 8’inci devriyesini gerçekleştirdiği Menbiç ile El Bab sınırı arasındaki mevzilerde ABD ve Fransız askerlerini taşıyan zırhlı araçların fotoğrafları paylaşıldı.

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Menbiç Askeri Meclisi Sorumlusu Şervan Derviş dün akşam fotoğrafları, “Menbiç’te ön cephede uluslararası koalisyondaki Fransız ve ABD askerlerinin devriye fotoğrafları” mesajı ile paylaştı. Fotoğraflarda iki ülke bayraklarını taşıyan zırhlı araçların Menbiç ile El Bab arasındaki sınır bölgesinde konuşlandıkları görüldü.

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Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakata göre; Menbiç’teki PKK-YPG terör örgütü mensuplarının bugün silahlarını Amerikalılara teslim ederek kentten çekilmesinin beklendiği belirtildi.

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