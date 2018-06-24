Theresa May alay konusu oldu

İngiltere Başbakanı Theresa May, Prens William’ı selamlarken yaptığı garip reverans yüzünden eleştiri yağmuruna tutuldu.

Sputnik’in aktardığı İngiliz The Independent’in haberine göre May, 21 Haziran perşembe günü Nottinghamshire’deki yeni rehabilitasyon merkezi ziyareti sırasında Prens William ile tokalaşırken reveransı abarttı.

Kraliyet ailesi sözcüsü, görgü kurallarının kraliyet ailesi üyeleri karşısında derin olmayan reverans veya başın öne doğru eğilmesi gerektiğini belirtiyor. Ancak bunun zorunlu olmadığı ve “her bir kişinin şahsi seçimi” olduğu da belirtiliyor.

İnternet kullanıcıları ayrıca May’in reverans yaparken kambur durduğuna ve bunun teknik açıdan doğru olmadığına dikkat çekti.

Twitter takipçilerinden biri, “Reverans yapmaya çalışan Theresa May, kesinlikle tüm bu hafta boyunca gördüğüm en komik şey” diye yazdı.

Bir diğeri, “Bu reveransı gördükten sonra İngiliz olduğuma utandım” diye ekledi.