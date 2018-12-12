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Son dakika: May güven oylamasından başarıyla çıktı

İngiltere'de Başbakan Theresa May, partisinin gerçekleştirdiği güven oylamasını kazandı. May, 200 partiliden destek görürken 117 partili May'in görevini bırakmasını istedi.

android-time 20:30
Haberler Dünya
Son dakika: May güven oylamasından başarıyla çıktı
İngiltere'de Başbakan Theresa May, partisinin gerçekleştirdiği güven oylamasını kazandı. May, 200 partiliden destek görürken 117 partili May'in görevini bırakmasını istedi.

İngiltere Başbakanı Theresa May’in liderliğini yaptığı Muhafazakâr Parti’de, yeterli sayıda milletvekilinin güvensizlik oylaması istemesi üzerine, May’in liderlikte kalıp kalmayacağını belirleyecek oylama yapıldı.

Oylamayı 200 oyla May kazandı. Reuters

Oylamayı 200 oyla May kazandı. Reuters

Gizli yapılan oylamada May partisinden 200 milletvekilinin desteğini alarak güven oylamasını kazandı.

117 Muzafakazar partili milletvekili ise May’e karşı oy verdi.

May’in oylamayı kazanması için Avam Kamarası’ndaki 315 Muhafazakâr Partili milletvekilinin salt çoğunluğunun desteğini alması gerekiyordu. Yani May’in bu akşamki oylamada en az 158 milletvekilinin desteğine ihtiyacı vardı. TSİ 21.00’de başlayan gizli oylama 23.00’te sona erdi.

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Son güncelleme: android-time 00:5013.12.2018
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