Tiangong nedir? Tiangong 1 neden düştü?

Çin'in Birleşmiş Milletlere 2016 yılının Eylül ayında kontrolden çıktığını bildirdiği Tiangong-1 uzay istasyonu, o tarihten bu yana dünyanın yörüngesinde dolaşıyordu. Atmosfere giren Tiangong 1 dünyaya düştü. Peki Tiangong nedir, neden düştü?

Tiangong-1’in Pazartesi günü atmosfere girmesinin beklendiği ifade edildi. Resmi haber ajansı Xinhua'da geçtiğimiz Cuma günü çıkan habere göre, Çinli uzmanlar uzay istasyonunun enkazının büyük kısmının atmosferde yanacağını ve yeryüzüne herhangi bir zarar vermeyeceğini dile getirmişti. Çin haber ajansı Xinhua, kontrolden çıkan uzay istasyonu Tiangong-1’in (Gök Sarayı) TSİ 03:15 civarında Dünya’ya yeniden girdiğini ve büyük bir kısmının Büyük Okyanus’un güneyinde atmosfere girer girmez yanarak infilak ettiğini açıkladı.

TIANGONG NEDİR?

2011 yılında yörüngeye gönderilen Tiangong, ilk Çin uzay istasyonudur. Daha büyük bir uzay istasyonu kompleksi için gereken buluşma ve kenetlenme yeteneğini geliştirmek için bir deneme aracı olması amaçlanmıştır. Chang Zheng 2F/G roketiyle 29 Eylül 2011 tarihinde fırlatılmıştır 2020 yılına kadar tamamlanmış, yarı-kalıcı bir mürettebata sahip bir uzay istasyonu oluşturmayı amaçlayan Tiangong projesinin bir parçasıdır.

Tiangong 1, 10,4 metre uzunluğunda, 3,35 metre çapındadır ve basınçlı bölmesinin hacmi 15 metreküptür[4]. Kütlesi ise 8506 kilogramdır. İnsanlı olmayan Shenzhou 8 görevinin Tiangong 1 ile 2011 yılı sonlarında kenetlenmesi ve bunun Çin’in yörüngedeki ilk kenetlenmesi olması planlanmaktadır.

Birçok gözlemcinin uzun süredir Çin’in Tiangong 1 uzay istasyonu üzerinde kontrolünü kaybettiği şüpheleri yer almaktadır. 2016 yılı Eylül ayında yapılan bir basın toplantısında Çinli resmi yetkililer, uzay istasyonunun 2017 yılı sonlarında yeryüzüne belli bir noktada düşmesini beklediklerini açıklamışlardı.