Tillerson görevden alındı, toplantı iptal olabilir

Son dönemde Ankara-Moskova hattında sık sık gündeme gelen S-400 sistemi ile ilgili Rusya'dan açıklama geldi. Temaslarda bulunmak için Moskova'da bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Rusya’nın başkenti Moskova’da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Lavrov açıklamalarda bulundu. Düzenlenen ortak basın toplantısında Lavrov, “S-400 savunma sisteminin ilk teslimatını hızlandıracağız” dedi. Mevlüt Çavuşoğlu da konuyla ilgili, S-400’ler ne kadar erken gelirse o kadar iyi” yorumunu yaparken ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’ın görevden alınması da gündeme geldi. İLGİLİ HABER Çavuşoğlu Washington'a gidiyor fakat Tillerson'a ne olacak? ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’ın görevden alınmasının ardından konuşan Çavuşoğlu, 19 Mart’ta Washington’da gerçekleşecek görüşmenin de ertelenebileceğini dile getirdi. Çavuşoğlu, “Yeni gelecek dışişleri bakanıyla aynı anlayışla çalışmak isteriz” ifadesini kullandı.