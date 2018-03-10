Tillerson Kenya’da rahatsızlandı

Afrika turu için Kenya'da bulunan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, rahatsızlığı gereği günlük programını iptal etti.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Afrika turu kapsamında gittiği Kenya’da rahatsızlandı.

Bakanlık Müsteşarı Steve Goldstein tarafından yapılan açıklamada, Tillerson’ın kendini iyi hissetmediği gerekçesiyle bugünkü programının iptal edildiği duyuruldu.

Reuters’ın haberine göre son günlerde başta Kuzey Kore konusundaki gelişmeler olmak üzere yoğun bir dönem geçiren Tillerson’ın, bu nedenle yorgun düştüğü belirtildi.

Açıklamada, iptal edilen programın daha sonraki günlerde yeniden düzenlenebileceği ifade edildi.

Tillerson, Afrika turu kapsamında Etiyopya’nın ardından bugün Kenya’ya gelmişti.