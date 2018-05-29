Topuklu ayakkabıyla ip üstünde yürüdü

Çin’de düzenlenen İp Cambazlığı Festivali’nde topuklu ayakkabı giyen 3 kadın cambaz ip üzerinde yürüdü.

Çin'in Hunan bölgesindeki Avatar filmine ilham kaynağı olan Zhangjiajie Milli Orman Parkı'nda düzenlenen festivalde topuklu ayakkabı giyen 3 cambaz kadın ip üstünde yürüdü.

Fransa, Kanada ve ABD'den gelen cambazlar, deniz seviyesinden bin 400 metre yükseklikteki dağlar arasına çekilmiş ip üzerinde yarıştı. Giydiği 5 santim topuklu ayakkabıyla 55 metre yüksekliğindeki kanyonu 9 dakika 24 saniyede ip üzerinde yürüyen Fransız Mimi Guesdon, yarışmanın galibi oldu.

Kanadalı yarışmacı Mia Noblet 22 dakika ve 36 saniyede mücadeleyi tamamlarken, ABD’den gelen Faith Dickey ise yürüyüşü tamamlayamadı. (İHA)