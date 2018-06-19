Trende doğan bebeğe büyük ikramiye

Fransa'da erken doğum sonucu trende dünyaya gelen bebeğe, 25 yıl boyunca ücretsiz seyahat hakkı verildi.

Fransa’da pazartesi günü RER A tren hattını kullanan hamile bir kadın, doğum sancıları başlayınca görevlilerin yardımıyla özel bir bölüme alındı. Bir erkek bebek dünyaya getiren kadın, en yakın istasyonda bebeğiyle birlikte hastaneye götürüldü.

Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu açıklanırken, tren şirketi davetsiz misafir için sürpriz yaptı. Şirket sosyal medyada yaptıkları paylaşımda, bebeğin 25 yaşına kadar trenlerinde ücretsiz yolculuk yapabileceğini duyurdu.

Şirket mesajında, “Tüm çalışanlar olarak anneyi tebrik ediyor, bebeğe sağlık bir yaşam diliyoruz” denildi.