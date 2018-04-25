Tropik iklimde doğan ilk kutup ayısıydı… Bakıcılarının en zor kararı…

Dünyada tropikal bölgede doğan tek kutup ayısı olan Inuka hayatını kaybetti. 27 yıl boyunca Singapur'daki hayvanat bahçesinde yaşayan Inuka kötüleşen sağlığı nedeniyle uyutuldu.

Dünyanın ilk ve tek tropikal bölgede doğan kutup ayısı olan ve adının anlamı ‘Sessiz avcı’ olan Inuka 27 yaşında hayatını kaybetti. İnsan yaşına göre 70’lerinde hayatını kaybeden Inuka vahşi hayattaki türdeşlerinin normal yaşam süresinden yaklaşık 10 yıl, esaret altındaki türdeşlerinden ise 2 yıl daha fazla yaşadı.

Inuka, Singapur Hayvanat Bahçesi’nin en popüler sakinlerinden biriydi. Hayvanat bahçesi yaptığı açıklamada Inuka’nın yaşı nedeniyle artrit, diş hastalıkları ve kulak enfeksiyonundan muzdarip olduğunu, ayrıca eklemlerinin güçsüzleşmesi nedeniyle yürümekte zorlandığını belirterek tedavilere yanıt vermemesi nedeniyle uyuttuklarını duyurdu.

Inuka’nın son aylarda hareketlerinin yavaşladığı ve eskisi gibi oyunlara ilgi göstermediği de vurgulandı. Inuka 26 Aralık 1990’da Singapur Hayvanat Bahçesi’nde doğdu ve iklimi kontrol edilen özel bölmede yaşadı. Babası Nanook vahşi doğada yakalanmış ve Kanada’dan getirilmişti. Annesi Sheeba ise Almanya’daki bir hayvanat bahçesinden getirilmişti.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın (WWF) verilerine göre vahşi doğada sadece 22.000 kutup ayısı kaldı.