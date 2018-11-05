Trump 40 çocuğun öldüğü saldırıyı böyle yorumladı: Silahları kullanmayı bilmiyorlar

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan ile Yemen arasındaki çatışmaya yönelik açıklamalarda bulundu. Trump, kendilerinin verdiği bombalarla Suudi Arabistan'ın Yemen'de okul otobüsü vurup 40 çocuğu öldürmesini ilişkin, "Silahı nasıl kullanacaklarını bilmiyorlar. Bu, korkunç bir şey" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan’ın Mart 2015’ten beri Yemen’e düzenlediği saldırıya ABD’nin verdiği destek kendi başkanlığı döneminde tırmansa da, Donald Trump, ABD’nin katliamlardaki sorumluluğunu kabule yanaşmıyor.

Pazar günü Axios’a röportaj veren Trump, Suudi Arabistan’ın 9 Ağustos’ta Yemen’in kuzeyindeki Dhahyan’da kalabalık pazar yerini vurup okul otobüsünü isabet ettirmesi sonucu 40’ı çocuk 51 sivilin ölmesi, onlarcasının yaralanıp sakat kalmasının, Washington’ın suçu olmadığını savundu.

Katliam yerinde Amerikan Lockheed Martin üretimi 227 kiloluluk lazer güdümlü MK 82 bombasının parçalarının bulunması karşısında, “Temelde silahı nasıl kullanacağını bilmeyen insanlardan kaynaklanıyor, bu da korkunç bir şey” değerlendirmesini yapan Trump, sosyal medyada çok yoğun paylaşılan bombardıman görüntüsünü de ‘korku şovu’ diye niteledi: “Bence dehşet verici bir durum. Otobüse ve çocuklara olanları görmekten nefret ettim, çünkü böyle bir şey gördüğünde bu safi korku şovudur.”



‘ÇOK DİKKATLİ İNCELİYORUZ’

Trump, Yemen’deki ayrım gözetmeyen bombardımanla ilgili haberlerin arkasının kesilmemesi nedeniyle ABD’nin Suudi Arabistan’a silah satışlarını durdurmasının gerekip gerekmediği sorusunu şöyle yanıtladı: “Şu sıra Yemen’e çok dikkatli şekilde bakıyoruz. Aslında Yemen’i çok çok dikkatli inceliyoruz. Suudilerle konuşacağım pek çok konu var.”