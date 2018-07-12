Trump açıklamalarda bulunuyor: NATO’dan çıkabiliriz ama gerek yok

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi sonrasında açıklamalarda bulundu. Trump, "Kongre onayı olmadan NATO'dan çıkabiliriz ama buna gerek yok" ifadesini kullandı. Trump, "İki gün öncesine göre çok daha güçlü bir NATO var" dedi.

Donald Trump İngiltere’ye gitmeden önce açıklamalarda bulundu. Trump, “İki gün öncesine göre çok dha güçlü bir NATO varç Kongre onayı olmadan NATO’dan çekilebilirim ama gerekli görmüyorum. NATO’nun yüzde 90’ını ABD ayakta tutuyor. Avrupa Birliği’ne ve Almanya’ya saygı duyuyorum” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşeceğini dile getiren Trump, “Çok fazla şey istemiyoruz. Suriye’ye ve seçimlere müdahalelerini konuşacağız. Ukrayna konusunu da masaya yatıracağız” dedi. Putin ile görüşmeden olumlu sonuçlar çıkabileceğini dile getiren Trump, “Putin bir rakip, düşman değil” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump Brüksel’de yapılan NATO zirvesinde Çin ve İran konusunda gazetecilere konuştu. Trump, *Çin ile mümkünse adil bir ticaret anlaşması için müzakere edeceğiz. İran bir noktada beni arayıp bir anlaşma isteyecek, bir anlaşma yapacağız” dedi.

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