Trump az sayıdaki iyi özelliğini açıkladı: Ağzıma sürmem

ABD Başkanı Trump, sıra dışı açıklamalarına bir yenisini ekledi. Trump düzenlediği basın toplantısında adı taciz iddialarına karışan Kavanaugh ile ilgili soruları yanıtladı. O anlarda alkol konusunda çarpıcı bir çıkışta bulunan Başkan Trump, "Ben tek bir kadeh bile alkol almadım. İçki içmiyorum. Az sayıdaki iyi özelliklerimden biri. İçki içsem halim ne olurdu düşünsenize" dedi.

Trump Kanada'yla varılan ticaret anlaşması vesilesiyle Rose Garden'da düzenlediği basın toplantısı sırasında Kavanaugh ile ilgili sorulara da yanıt verdi. Kavanaugh hakkında cinsel saldırı iddialarını gündeme getiren 3 kadınla da FBI'ın görüşmesinden rahatsız olmayacağını belirten Trump, “FBI soruşturmada istediği kişiyle görüşebilir. Ama mantık çerçevesi içinde” diye konuştu.

Brett Kavanaugh geçen hafta Senato Adalet Komisyonu'nda verdiği ifadede, “Bira içmeyi severdim. Hala severim. Ama hiçbir zaman yaptığım şeyi hatırlamayacak kadar içmedim” demiş ancak kendisini öğrencilik dönemlerinden tanıyanlar Kavanaugh'nun alkol problemi olduğunu ileri sürmüştü.

Başkan Trump'a Kavanaugh'nun alkol kullanımı konusunda yalan söyleyip söylemediğine ilişkin endişeli olup olmadığı soruldu. Trump, “Bira içmeyi sevdiği konusunda lafını hiç sakınmamasına şaşırdım” derken, Kavanaugh'nun verdiği ifadede bu konuda yalan söylediğini düşünmediğini söyledi.

Başkan Trump, Kavanaugh'nun alkol sorunu olduğu iddialarına ilişkin soruları yanıtlarken kendisiyle ilgili olarak, “Ben tek bir kadeh bile alkol almadım. İçki içmiyorum. Az sayıdaki iyi özelliklerimden biri. İçki içsem halim ne olurdu düşünsenize” diye konuştu.