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Trump, başkanlık uçağına ayağında tuvalet kağıdıyla bindi

ABD Başkanı Donald Trump, ayağına takılan tuvalet kağıdıyla yine gündem oldu... Trump, Minnesota kentine giderken bindiği başkanlık uçağı Air Force One'a binerken dikkatsizliğin kurbanı oldu.

Sozcu.com.tr
android-time 14:08 5 Ekim 2018
Haberler Dünya
Trump, başkanlık uçağına ayağında tuvalet kağıdıyla bindi
ABD Başkanı Donald Trump, ayağına takılan tuvalet kağıdıyla yine gündem oldu... Trump, Minnesota kentine giderken bindiği başkanlık uçağı Air Force One'a binerken dikkatsizliğin kurbanı oldu.

Yaptığı her hareket ve her açıklama olay olan ABD Başkanı Donald Trump, yine gündem oldu… Fakat bu sefer Trump’ın gündem olmasının sebebi ise ne siyasi ne de ekonomik… ABD’nin Minnesota kentindeki bir mitinge gitmek üzere Washington’dan başkanlık uçağı Air Force One’a binen Trump gazetecileri selamladı.

 

Fakat Trump, ayağında bir tuvalet kağıdı olduğunu fark etmedi… Durumun farkında olmadan basın mensuplarını selamlayan Trump’ın sol ayağındaki kağıt parçası merdivenden çıkarken herkesin dikkatini çekti. Trump’la merdivenin tepesine çıkan kağıt, Trump sırtını dönünce düştü.

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Son güncelleme: android-time 14:2505.10.2018
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