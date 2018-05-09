Trump bekleneni yaptı: İran’la nükleer anlaşmadan ayrıldı

ABD Başkanı Trump, Barack Obama'nın 2015 yılında İran'la P5+1 ülkeleriyle birlikte imzaladığı nükleer anlaşmadan ayrılma kararı aldı. Trump, "Özünde kusurlu" olarak tanımladığı anlaşma hakkında, "Korkunç ve tek taraflı yorumlarını yaptı.

2015 yılında dönemin ABD Başkanı Barack Obama yönetimi önderliğinde imzalanan İran’ın nükleer programına ilişkin anlaşmadan ABD ayrılma kararı aldı. O dönemde 20 ay süren müzakerelerin ardından İran ile BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi ABD, İngiltere, Çin, Rusya, Fransa’ya ek olarak Almanya ve AB’nin katılımıyla imzalanmıştı. Anlaşma, Tahran’ın nükleer programını sona erdirmesine karşılık, uygulanan uluslararası yaptırımların kaldırılmasını öngörüyordu.

Fakat bu anlaşma dün gece büyük bir darbe aldı. Trump, en büyük seçim vaatlerinden biri olan “Anlaşmadan ayrılmayı” gerçeğe dönüştürdü. Trump, kararını Salı günü Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında duyururken Tahran yönetimi hakkında “dünyanın önde gelen terör destekçisi” yorumunu yaptı. Trump, anlaşmayı “bir vatandaş olarak kendisi ve tüm ABD vatandaşları için büyük bir utanç kaynağı” olarak tanımladı.

Yaklaşık on dakika süren konuşmasında Trump, “özünde kusurlu” ve “korkunç, tek taraflı” olarak nitelendirdiği anlaşmayla ilgili “hiçbir şey yapmadıkları takdirde tam olarak ne olacağını bilmediklerini” söyledi. “Teoride ABD ve müttefiklerini İran’ın nükleer silah geliştirmesi tehdidinden koruması gereken” anlaşmanın mevcut haliyle bu tehdide “engel olmadığını” söyleyen Trump, aksine, anlaşmanın sürmesinin “Ortadoğu’da bir nükleer silah yarışına” yol açabileceğini savundu.

EN YÜKSEK DERECEDE EKONOMİK YAPTIRIM

Anlaşmanın “barış getirmediğini ve getirmeyeceğini” kaydeden Trump, “İran’ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmaması konusunda” müttefikleriyle hemfikir olduklarını belirterek, “Müttefiklerimizle İran nükleer tehdidi karşısında gerçek, kapsamlı ve kalıcı bir çözüm bulmak için çalışacağız” şeklinde konuştu. Trump, Tahran’a karşı “en yüksek derecede ekonomik yaptırım” uygulanması gerektiğini ve “İran’a nükleer silah elde etme konusunda destek veren her ülkenin sert bir biçimde cezalandırılması” gerektiğini de sözlerine ekledi. Donald Trump “Rejim nükleer çabalarını sürdürdüğü takdirde, hiç olmadığı kadar büyük sorunlarla yüzleşmek zorunda kalacak” dedi.

Konuşmasının sonuna doğru İran halkına hitaben konuşan Trump, İranlılara Amerikan halkının kendileriyle “40 yıllık diktatörlüğe karşı” dayanışma içerisinde olduğunu söyledi. Trump, konuşmasının ardından ilgili kararnameyi imzalayıp gazetecilere gösterdi. Bu sırada bir gazeteci “Sayın Başkan, bu Amerika’yı nasıl daha güvenli yapacak?” diye sordu. Trump birkaç saniye sonra, “Bu sizi çok daha güvende yapacak” şeklinde yanıt verdi.