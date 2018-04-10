Trump ‘Bunu durduracak gücümüz var’

Amerikan basınından elde edilen bilgilere göre, ABD Başkanı Trump, ABD ordusunun komuta kademesiyle bir araya geldi.
Görüşmenin ana maddesi ise kimyasal silah kullanan Suriye’ye karşı yapılabilecek olası askeri müdahale planı oldu. Basına konuşan Trump, Birleşmiş Milletlerin (BM) onayı olsa da olmasa da gerekli görülürse Suriye’ye müdahale edebileceği mesajını verdi.
“BİZ BUNU DURDURACAK GÜCE SAHİBİZ”
Başkan Trump, “Bunların yaşanmasına izin veremeyiz, özellikle de ABD’nin gücü bunu durdurmaya yetecekken” açıklamasında bulundu. Trump ayrıca masada birçok askeri müdahale seçeneğinin olduğunu ve bu konuda kısa zaman içerisinde açıklama yapılacağını söyledi.