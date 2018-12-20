Trump çekilme öncesi Erdoğan’ı bilgilendirdi

Yetkili ayrıca ABD’nin bölgede misyonunu devam ettireceğini söyledi, Pentagon’un çekilme takvimi üzerinde çalıştığını da ifade etti.
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’la telefonda görüşen Başkan Trump’ın bu görüşme sırasında bu konuyu görüşmediğini de yetkili sözlerine ekledi.
Üst düzey Trump yönetimi yetkilisi, “Başkan Trump, çekilme kararını vermeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bu konuyu görüşmedi, sadece kendisini bilgilendirdi. ABD'nin bölgede terörle mücadele misyonu devam edecek” ifadelerini kullandı.
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