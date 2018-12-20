Trump çekilme öncesi Erdoğan’ı bilgilendirdi

Telefonkeransla basına Suriye ile bilgi veren Beyaz Saray'dan bir üst düzey yetkili, Başkan Trump'ın Suriye iç savaşının çözümünde ABD’nin askeri bir rolü olmadığı kanısında olduğunu belirtti.

Yetkili ayrıca ABD’nin bölgede misyonunu devam ettireceğini söyledi, Pentagon’un çekilme takvimi üzerinde çalıştığını da ifade etti. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’la telefonda görüşen Başkan Trump’ın bu görüşme sırasında bu konuyu görüşmediğini de yetkili sözlerine ekledi. Üst düzey Trump yönetimi yetkilisi, “Başkan Trump, çekilme kararını vermeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bu konuyu görüşmedi, sadece kendisini bilgilendirdi. ABD'nin bölgede terörle mücadele misyonu devam edecek” ifadelerini kullandı. İLGİLİ HABER Beyaz Saray'dan 'Suriye'den çekilmeye başladık' açıklaması İLGİLİ HABER Trump'ın IŞİD kararına İngiltere'den sert tepki

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