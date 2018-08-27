‘Trump cenazeme gelmesin’ demişti… İki sürpriz ismi istemiş

ABD'de Arizona Senatörü John McCain'in ölümünün yankıları sürüyor. McCain'in cenazesine Trump'ın gelmesini istemediği bilinirken, ölümünden önce eski ABD başkanları Barack Obama ile George W. Bush'un cenazesinde konuşma yapmasını vasiyet ettiği ortaya çıktı.

ABD basınında yer alan haberlerde, ölmeden önce cenazesiyle ilgili vasiyette bulunan McCain’in, Trump'ın, cenazeye katılmasını istemediği ve Obama ile Bush’un cenazede konuşma yapmasını talep ettiği belirtildi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in de katılması beklenen cenaze töreninde, Obama ve Bush’un konuşma yapması bekleniyor.

Hayatta iken Trump’ı sert sözlerle eleştiren McCain ile ABD Başkanı Trump’ın arasının çok iyi olmadığı biliniyordu.

Beyaz Saray kaynaklı yazılı bir açıklama istemeyen Trump, bunun yerine sadece kendi Twitter hesabından McCain’in ailesine taziye dileğini ileten bir paylaşımda bulunmakla yetinmişti.

Diğer yandan, Amerikan medyasında yer alan ve görevdeki üst düzey bazı hükümet yetkililerine dayandırılan iddiaya göre, Trump’ın zaman zaman kendisini eleştiren McCain için hazırlanan metnin yayımlanmasını istemediği belirtilmişti.

İddiaya göre McCain’in ölümünden önceki gün Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders ve Trump’ın Özel Kalem Müdürü John Kelly öncülüğünde hazırlanan ve McCain’den “kahraman” olarak söz eden yazılı taziye açıklaması, Trump tarafından engellenmişti.

Geçen yazdan bu yana beyin kanseri dolayısıyla tedavi gören McCain’in son anlarında ailesiyle olduğu belirtilmişti.

Ailesi, McCain’e uygulanan tedavinin artık sonlandırıldığını açıklamış, bu karar McCain’in son günlerine yaklaştığı şeklinde yorumlanmıştı.

25 Ağustos Cumartesi günü hayatını kaybeden McCain’in, 2 Eylül’de Maryland eyaletinde bulunan Deniz Harp Okulunda bulunan mezarlığa defnedileceği açıklandı.