Trump: Clinton’a Çin saldırdı

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'i, başkanlık seçimindeki rakibi Hillary Clinton'ın e-posta hesabına yasadışı yollarla girmekle suçladı.

Trump Twitter’dan paylaştığı mesajında, “Hillary Clinton’ın, çoğu gizli bilgi olan e-postaları Çin tarafından (yasadışı olarak) ele geçirilmiş. Artık bundan sonraki adım Federal Soruşturma Bürosu’na (FBI) ve Adalet Bakanlığı’na (DOJ) düşüyor yoksa bu kurumların şimdiye kadar yaptıkları hatalardan sonra … hiçbir inandırıcılıkları kalmayacak” dedi.

Trump Salı günü daha önce şöyle bir Twitter mesajı atmıştı:

“Çin, Hillary Clinton’ın özel e-posta server’ına girmiş. Sakın Rusya olmasın? (Şaka, şaka). Acaba FBI ve DOJ bu konuyla ilgileniyor mu? Aslında bu çok önemli bir haber. Acaba çok gizi bilgi var mıydı?”

Temmuz ayında ABD büyük jürisi, Clinton ve Demokrat Parti’nin bilgisayarlarına girdikleri gerekçesiyle 12 Rus görevli hakkında suçlama getirmişti.

Adalet Bakanlığı’nın atadığı özel danışman Robert Mueller, Rusya’nın 2016 seçim kampanyasında nasıl bir rol oynadığını ve Cumhuriyetçi aday Trump’ın Moskova ile işbirliği yapıp yapmadığını soruşturuyor. Rusya seçimlere müdahale ettiğini, Trump ise Moskova ile işbirliği yaptığını reddediyor.

Trump geçen yıl Nisan ayında, Çin’in başkanlık seçimlerine müdahale amacıyla Demokrat Parti yetkililerinin e-postalarına girmiş olabileceğini söylemiş, o zaman da bu suçlama için herhangi bir kanıt göstermemişti.