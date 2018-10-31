Trump ile can ciğer olan şarkıcıdan itiraf: Beni kullandılar

Son dönemin gözde şarkıcılarından Kanye West, son dönemde ABD Başkanı Trump'ı Beyaz Saray'da ziyaret etmiş ve sık sık Trump hakkında övgüler düzerek uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmişti. Son dönemde moda dünyasına da adım atan Kanye West, siyasiler tarafından kandırıldığını söyledi.

ABD Başkanı Trump’ı sık sık öven ve hatta geçen haftalarda Beyaz Saray’da Trump’ı ziyaret ederek gündeme gelen Kanye West siyasetten uzaklaşma kararı aldı… Kanye West, bir basın ordusuyla birlikte Trump’ı ziyaret etmiş ve bu buluşma West’in destekçileri tarafından büyük tepki çekmişti.

West bugün bir mesaj yayınlayarak, “Gözlerim açıldı ve artık inanmadığım bir mesajı iletmek için kullanıldığımı fark ettim. Artık kendimi siyasetten uzaklaştırıyorum. Yaratıcı işlere odaklanmak istiyorum” dedi. West, “Bizi korumak için hayatlarını feda edenleri ve elindeki gücü kötü niyetle kullanmak isteyenleri durdurmaya çalışanları destekliyorum. Savaşta çocuklarını korumak için mücadele edenleri ve mültecileri destekliyorum” dedi.

Trump önceki gün, ABD’de doğanların ABD vatandaşlığı almasına izin veren yasayı kaldıracağının sinyalini vermiş ve ülke içinde büyük bir tartışmanın fitilini alevlemişti.