Trump ile Putin, Suriye’den çekilmeyi görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 16 Temmuz'da Helsinki'de yapacakları ikili görüşmede Suriye konusunu detaylı olarak ele alacakları belirtildi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov’un yaptığı açıklamaya göre Trump‘ın Rusya’nın 2016 yılında ABD’de yapılan seçimlere müdahale etme meselesini gündeme getirmesi halinde, Putin Moskova’nın bununla hiçbir ilgisi olmadığı yönündeki tutumunu tekrarlayacak. Peskov ayrıca, ABD’nin istekliliği ile orantılı olarak Putin’in ilişkileri normale döndürmeye yönelik adım atmaya hazır olduğunu söyledi.

Öte yandan ABD basınında yer alan haberlerde iki liderin Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de ABD’nin Suriye’den çekilmesinin de gündeme geleceğini duyurdu. CNN, üst düzey askeri yetkililere dayandırılan haberinde, Trump’ın Putin ile birlikte bölgede kapalı bir bölge oluşturularak çekilme sürecini hızlandırmayı umut ettiği belirtildi. CNN’in haberinde, kontrollü bir çıkış yapılmasının planlandığı aktarıldı.