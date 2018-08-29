Trump iyice köşeye sıkıştı: Kaybedersek her şeyi bitirecekler

ABD Başkanı Donald Trump, Kasım ayındaki ara seçimler öncesi sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Eski avukatının itirafçı olmasının ardından iyiden iyiye köşeye sıkışan ve azledilme iddiaları da konuşulan Trump, ilginç açıklamalarına bir yenisini ekledi. Önceki gün Beyaz Saray'da evanjelist liderlere yemek veren Trump'ın ses kaydı New York Times'ta yer aldı. Trump, ara seçimlerde Cumhuriyetçiler'in Kongre'de kontrolü kaybetmesi durumunda ülkede şiddet dalgasının başlayabileceğini söyledi.

New York Times’ın yayınladığı kayıtta Trump, rahiplerden vaazlarında cemaatlerini Kasım’da oy kullanmaya ikna etmesini isteyerek, “Sahip olduğunuz her şeyi kaybetmeye sadece bir seçim uzaktasınız” diyor ve Kongre’deki Demokratlar’ı kastederek “Kongre’yi kaybedersek her şeyi derhal bitirecekler” diyor.

Trump şöyle devam ediyor:

“Şimdiye kadar yaptığımız her şeyi tersine çevirecekler. Bunu süratle ve şiddete başvurarak yapacaklar. Şiddet var. Antifa’ya (faşizm karşıtı hareket) ve diğer bazı gruplara bakın. Bunlar şiddet dolu insanlar” dedi.

New York Times, Trump’ın bu son sözleriyle tam olarak kimden bahsettiğinin açık olmadığına dikkat çekti. Gazeteye göre Beyaz Saray Sözcüsü, Trump’ın Kongre’deki Demokratlar’ı mı kastettiği sorusuna yanıt vermedi.

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Sözcü, Trump’ın Demokratlar’la faşizm karşıtı protestocular arasında nasıl bir bağ kurduğu konusunda da yorum yapmadı.

‘Silah lobisinin dili’

İngiltere’de yayımlanan Guardian gazetesi ise, Trump’ın sözlerinin sağcı silah lobisi grubu Ulusal Tüfek Birliği’nin (NRA) dilini yansıttığını öne sürdü.

NRA geçen yıl sokak protestoları görüntülerine yer verdiği bir televizyon reklamında Trump karşıtlarını, “yasalara uyan Amerikalara zorbalık yapan ve terör estiren şiddet dolu çeteler” olarak tanımlamıştı.

Bazı gruplar, ülkede büyük tartışma yaratan bu videoyla “Neredeyse topyekun bir iç savaş çağrısı” yapıldığını söylemişlerdi.