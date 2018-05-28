Trump-Kim arasında diplomasi trafiği

ABD Başkanı Donald Trump'ın Perşembe günü Kuzey Kore zirvesinin iptal edildiğine yönelik açıklamasına karşın haftasonu yapılan görüşmeler sonrası hava yeniden zirve lehine olumluya dönmüş durumda.

ABD’li bir heyet ile Kuzey Koreli yetkililer, Kim ve Trump’ın bir araya gelebilecekleri şartları oluşturmak için görüşmeler yürütüyor.

İki Kore arasındaki tampon bölgede yer alan Panmunjom köyünde gerçekleşen bu görüşmeler zirvenin gerçekleşebileceği yönündeki beklentiyi artırdı.

ABD Başkanı Donald Trump da Pazar günü Twitter hesabından, “ABD heyeti Kim Jong Un ile yapılacak zirve için gerekli düzenlemeleri yapmak üzere Kuzey Kore’ye ulaştı. Kuzey Kore’nin büyük bir potansiyeli olduğuna inanıyorum.” dedi.

Trump’ın mesajında, “Bir gün büyük bir ekonomik güç haline gelecekler. Kim Jong-un da benimle bu konuda hemfikir. Bu olacak.” ifadeleri de yer buldu.

Donald Trump, Perşembe günü yaptığı açıklamada ise 12 Haziran’da Singapur’da gerçekleşmesi planlanan görüşmenin “Kuzey’in düşmanlık açıklamaları” nedeniyle iptal olduğunu duyurmuştu.

Kim Jong-un zirve için ‘kararlı’

Geçen hafta içi yaşanan karşılıklı açıklamalarla oluşan olumsuz hava, bölünmüş Kore’nin iki liderinin Cumartesi günü sürpriz bir şekilde bir araya gelmesi ile dağıldı.

Görüşme sonrası açıklama yapan Güney Kore lideri Moon Jae-in, Kuzey Kore lideri Kim’in “Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırılması sözüne bağlılığını bir kez daha dile getirdiğini” söyledi.

Sonrasında açıklama yapan Kim Jong-un ise zirvenin gerçekleşmesi konusunda “kararlı” olduğunu açıkladı.

Uzmanlar, Trump’ın eğer bir anlaşma olacağına inanmazsa zirveye gitmeyeceği değerlendirmesini yapıyor. Kuzey Kore liderinin nükleer silahları ortadan kaldırma konusuna tam anlamıyla mutabık olup olmadığı ise belirsizliğini koruyor.

Analistler ABD’nin önce nükleer silahlardan arınma, sonra yaptırımların kaldırılması formülüne sıcak baktığını söylüyor.

Kim ise aşamalı bir yaklaşım talep ediyor ve attığı her adıma Güney Kore ve ABD’nin benzer adımlarla karşılık vermesi gerektiğini, ayrıca ABD’nin Güney Kore’deki varlığını azaltması gerektiğini söylüyor.

Donald Trump bu tip bir aşamalı yaklaşımı reddetmiş değil.

2006’dan beri yaptırımlara maruz kalan Kuzey Kore’nin ihracatı ve petrol ithalatı kısıtlanmış durumda. Ülke, varlığına yönelik bir tehdit olmayacağının da garantisini istiyor. (BBC Türkçe)