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Trump, Rusya’ya yönelik hazırlanan yeni kararnameyi imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Rusya’ya yönelik hazırladığı yaptırımların denetimini sıkılaştıran kararnameyi imzaladı.

android-time 21:17 20 Eylül 2018
Haberler Dünya
Trump, Rusya’ya yönelik hazırlanan yeni kararnameyi imzaladı
ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Rusya’ya yönelik hazırladığı yaptırımların denetimini sıkılaştıran kararnameyi imzaladı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ABD'nin Rusya'ya yönelik hazırladığı yaptırımlar konusunda yeni bir adım attı. Trump, ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların denetimlerinin sıkılaştırılması konusunda kararname imzaladı. Trump'ın aldığı karar ABD Başkanlık Ofisi tarafından duyuruldu.

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Beyaz Saray, Trump'ın denetimleri daha kolay gerçekleştirebilmesi için Maliye Bakanlığının yetkilerini arttırdığını belirtti. Yapılan açıklamada Maliye Bakanlığının artırılan yetkililerine ilişkin, “Yaptırımların daha fazla uygulanması ve ABD hükümet departmanlarının söz konusu yaptırımların tam olarak uygulanmasını sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alma yetkisi verildi” denildi. İHA

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