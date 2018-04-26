Trump şimdi köşeye sıkıştı… Bu açıklama gündem oldu

ABD Başkanı Trump ile First Lady Melania Trump arasında soğuk rüzgarlar esiyor... Melania Trump, çiftin çocukları Barron Trump'ı doğurduktan sonra ünlü iş insanının kendisini pornocularla aldattığını öğrenen Melania, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve eşinin ziyareti sırasında da Trump'tan uzak durmuştu. Bugün ABD Başkanı verdiği demeçte, "O kadar çok çalışıyorum ki doğum günü hediyesi bile alamadım" dedi.

Trump ailesinin Beyaz Saray’a girmesiyle birlikte adeta bir pembe diziye ev sahipliği yapıyor… Önce ABD Başkanı Donald Trump’ın çiftin çocukları Barron dünyaya geldikten kısa bir süre sonra Melania Trump’ı aldattığı ve porno film oyuncularıyla aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Hali hazırda uluslararası kamuoyu karşısında ilginç pozlar veren ve aralarındaki ilişki hakkında spekülasyonların yapıldığı bu ilişki, bu hafta başında tekrar sorgulanmıştı. Öyle ki Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuelle Macron ve eşinin ABD ziyareti sırasında Trump, eşinin elini tutmak istemiş fakat Melania Trump buna izin vermeyerek ilginç görüntülerin oluşmasına sebep olmuştu.

Hali hazırda çalkantılı bir ilişkiye sahip ikili bugün yine ülke gündemine oturdu. Bunun nedeni ise ABD Başkanı Donald Trump’ın verdiği demeç. 26 Nisan’da doğum gününü kutlayacak Melania Trump’a ne hediye aldığı sorulunca Donald Trump, adeta ilişkiyi sonlandıracak bir açıklama yaptı.

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Melania’nın 48’inci doğum günü hakkında konuşan Trump, “Aslında bu konuyu konuşmak istemiyorum, çünkü başımın belaya girmesini istemiyorum. Belki ona çok bir şey almamış olabilirim. Size şu kadarına söyleyeceğim, ona çok güzel bir kart aldım. Biliyorsunuz ben çok yoğunum ve hediye alacak kadar zamanım yok. Ona güzel bir kart ve çok güzel çiçekler aldım” dedi. Trump, canlı yayında Melania’nın doğum gününü kutlamayı da ihmal etmedi.