Trump suçlamalarla ilgili ‘kendimi affetme hakkım var’ dedi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın 2016 ABD Başkanlık Seçimleri'ne müdahale ettiği iddialarının incelendği soruşturmada suçlı bulunması halinde kendisini 'affetme hakkı' olduğunu söyledi. Ancak suçsuz olduğunu söyleyen Trump bu adımı atmaya gerek olmadığını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, özel yetkili savcı Rober Mueller’in yürüttüğü ve Rusya’nın 2016 ABD seçimlerine müdahale ettiği iddialarının incelendiği soruşturmada suçlu bulunması halinde kendini affetme hakkı olduğunu savundu.

Trump mesajında, “Bir dizi hukuk uzmanının belirttiği gibi kendimi affetme hakkına sahibim, ama hiçbir yanlış yapmadığım halde bunu neden yapayım ki?” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABER Trump'ın avukatından flaş af açıklaması

AVUKATI DA AÇIKLAMIŞTI

Trump’ın avukatı Rudy Guiliani de daha önce ABD Başkanı’nın kendisi için af çıkarma yetkisine sahip olduğunu ancak bunu kullanmanın akıllıca olmadığını söylemişti.

Guiliani ” Kendini affetmek düşünülemez ve büyük ihitmalle bu hızlı bir görevi kötüye kullanma suçlamasına neden olur. Bunu yapmasına da gerek yok çünkü yanlış bir şey yapmadı” demişti. Mueller’in liderliğindeki ekip Rusya’nın 2016 ABD Başkanlık seçöimlerine müdahale ettiği iddialarının yanı sıra Trump’ın seçim ekibinin seçim sonuçlarını etkileyebilecek şekilde Moskova ile gizli işbirliğine girip girmediğini de soruşturuyor.

Kremlin ile gizli işbirliği iddialarını reddeden Trump Mueller’in soruşturmasını ‘cadı avı’ olarak nitelemişti.