Trump tekrarladı: Prens Selman’ın yanındayım

ABD Başkanı Donald Trump, Reuters haber ajansına konuştu. Oval Ofis'te gerçekleşen röportajda Trump, Kaşıkçı cinayeti sonrasında Suudi Arabistan'a karşı tutumunu değiştirmeyeceğini tekrarlayan Trump, "Prens Selman Suudi Arabistan'ın lideri ve çok iyi bir müttefikimiz" dedi.

ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman hakkında açıklamalarda bulundu. CIA tarafından Kaşıkçı cinayetinin emrini verdiği iddia edilen Prens Selman’ın yanında olduğunu tekrarlayan Trump, “O Suudi Arabistan’ın lideri. Bizim çok iyi bir müttefikimiz” açıklamasını yaptı. Trump, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak bir açıklama yapmazken, Reuters’ın “Krallığın yanında olmak demek Prens’in yanında olmak demek midir” sorusuna, “Evet, şu an kesinlikle o anlama geliyor” yanıtını verdi.

Suudi Arabistan kraliyeti içerisinde Selman’ın liderliğinden rahatsızlık duyanlar olduğuna dair haberler hakkında ise, “Açıkçası ben bu iddiaları duymadım. Dolayısıyla bu konuda bir yanıt veremem. Aslında ben onun çok sağlam bir şekilde görevde olduğunu duydum” dedi. Trump, senatörlerin Kaşıkçı cinayeti dolayısıyla Riyad yönetimine silah satışını durdurmaya çalışmasına karşı çıktığını söyledi. Trump, “Umarım insanlar yüz milyarlarca dolarlık parayı almamamız için tavsiyede bulunmaz. Aksi takdirde bu para Rusya ve Çin’e gidecektir” dedi.