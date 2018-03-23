Trump, Türkiye ile Membiç pazarlığı yapan ikinci ismi de gönderdi!

ABD’de, Trump yönetiminde "en üst düzeyde" yaprak dökümü devam ediyor. Trump, Dışişleri Bakanından hemen sonra, ABD’nin dış politikasında en büyük söz sahibi isimlerden Ulusal Güvenlik Danışmanını da değiştirdi. Türkiye’ye gelip, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın’la Membiç’i görüşen H.R. McMaster gitti, yerine daha önce Reagan ve iki Bush yönetiminde görev yapmış, “şahinlerin şahini” diye anılan John Bolton geldi.

YPG'YE “PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN UZANTISI” DİYOR AMA…

Cumhuriyetçi partinin önde gelen bürokratlarından olan Bolton ABD hükümetinde son olarak, oğul George Bush yönetiminde Başkan'ın “iç kabinesi”nde yer alan BM daimi temsilcisi olarak görev yapmıştı.

Obama yönetimi döneminde, Trump'a da destek veren Cumhuriyetçi işadamlarının desteğiyle kurulan düşünce kuruluşlarında görev yapan, ABD'deki Fox Tv ya da Washington Times gibi Cumhuriyetçi yayın organlarında yorumculuk yapan Bolton, “İsrail yanlısı politikalara” verdiği desteklerle tanınıyor.

Bolton, BM'de Büyükelçilik yaptığı oğul George Bush'un Başkanlık döneminden bu yana ortadoğu politikasını yakından izliyor.

Suriye'de Obama yönetimini “yanlış politikalar izlemekle” çok sert ifadelerle eleştiren Bolton, buna örnek olarak da Washington'un Ankara'nın tepkisine rağmen PKK terör örgütünün Suriye uzantısı YPG-PYG'de destek vermesini gösteriyor.

Bolton son olarak, TSK Afrin operasyonunu sürdürürken Fox Tv'de yayınlanan “Judge Napolitano” programında bu konudaki görüşlerini gündeme getirmişti.

Obama döneminde, başlayan IŞİD'i yok etmek için, Suriye'deki YPG-PYD güçlerine destek verme politikasının, Trump döneminde de devam etmesini eleştiren Boltan, “kim bu Kürtler” sorusuna da YPG için, “Türk hükümetinin yıllardır mücadele ettiği, kendi topraklarındaki Marksist PKK örgütünün devamı” olarak yanıt vermişti.

ERDOĞAN'A SERT ELEŞTİRİ

Aynı programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok sert ifadelerle yüklenen Bolton, “Erdoğan, çok tehlikeli bir oyun oynuyor. ABD'nin Türkiye'ye batı yanlısı sadık bir müttefik olarak ihtiyacı var. Ancak Erdoğan, Türkiye'yi NATO'dan ayırıyor, yıllardır olduğu müttefiklikten, potansiyel bir düşman haline getiriyor” demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için “gerçek endişe kaynağı” diyen John Bolton, şöyle konuşmuştu;

“Erdoğan, Türkiye'yi Kemal Atatürk'ün laik Anayasası'ndan geri döndürerek, laik bir cumhuriyetten İslamcı bir devlet yaratmanın taşlarını döşüyor. Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde demokrasiyi, gitmek istediğiniz yere vardığınızda inebileceğiniz bir arabaya benzetmişti. Ve şimdi de korkarım bu arabadan iniyor. Türk halkı ve Erdoğan'la konuşmalı, ‘NATO'nun bir parçası olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz' diye sormalıyız. Gerçeklerle yüzleşmeliyiz. Erdoğan'ın tüm davranışları aksini gösterirken, NATO'ya bağlı olduğunu varsayamayız.”

Erdoğan'a rağmen, Türkiye'de nüfusun çoğunluğunun NATO'yu terketmek istemediğini düşündüğünü de ifade eden Bolton, “Ancak Türkiye'deki diğer muhalif gruplar, Erdoğan'ın baskısı karşısında etkin değiller” demişti.