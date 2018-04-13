Trump Twitter’dan coştu: Kovmak benim için onurdu

Amerikan siyasetinde pek çok koldan sıkıştırılırken Suriye'ye saldırıp Rusya ile savaş çıkarma havaları estiren Başkan Trump'a bir darbe de eski FBI Direktörü Comey indirdi. Comey, 11 ay önce kendisini görevden alan Trump hakkında 'Daha Yüksek Bir Sadakat: Hakikat, Yalanlar ve Liderlik' isimli bir kitap yazdı. Trump hemen Twitter'dan cevap verdi.

ABD Başkanı Trump, görevdena ldığı eski FBI Direktörü James COmey ile ilgili sert mesajlar paylaştı. ABD Başkanı, eski FBI Direktörü hakkında 8 dakika arayla şu mesajları paylaştı:

”James Comey’nin SIZDIRICI ve YALANCI olduğu kanıtlanmıştır. Zaten Washington’da hemen herkes çıkardığı berbat iş yüzünden kovulması gerektiğini düşünüyordu ta ki gerçekten kovulana dek. GİZLİ bilgi sızdırdı, bu yüzden hakkında dava açılmalı. YEMİN altında Kongre’ye yalan söyledi. O zayıf ve…”

‘KOVMAK BENİM İÇİN BÜYÜK ONURDU’

”samimiyetsiz, yapmacık biri ve zamanla kanıtlandığı gibi korkunç bir FBI Direktörü. Sahtekar Hillary Clinton vakası ve ilintili olaylarla nasıl ilgilendiği tarihe en berbat ”yarım yamalak işlerden” biri olarak geçecek. James Comey’yi kovmak benim için büyük onurdu.”

Eski FBI Direktörü Comey, Donald Trump hakkında ‘Daha Yüksek Bir Sadakat: Hakikat, Yalanlar ve Liderlik’ isimli bir kitap yazmıştı. Kitap gelecek hafta satışa çıkıyor.