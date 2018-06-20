Trump ve Ivanka hakkında şok iddia… Kızının göğüslerini büyütmesini istemiş

ABD Başkanı Donald Trump ve Trump ailesi hakkında çok şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı. Vanity Fair dergisinde kıdemli muhabir olarka çalışan Emily Jane Fox, Born Trump isimli kitabında ailenin iç yüzünü ortaya çıkardı. Görgü tanıkları ve aileye yakın bireylerin görüşlerine yer verilen kitapta, Donald Trump'ın kızı Ivanka'ya, "Göğüslerini büyütmen iyi olur" dediği ifade edildi.

Donald Trump ve Trump ailesi hakkında yazılan bir kitap ABD basını ve kamuoyunun gündeminde. ABD’nin saygın siyaset ve magazin dergilerinden Vanity Fair’de kıdemli muhabir olarak çalışan Emily Jane Fox’un kaleme aldığı Born Trump (Trump Doğmak) isimli kitap Trump ailesinin iç yüzünü gözler önüne seriyor.

Trump’ın kızı Ivanka’nın manken olduğu dönemlerde, “Eğer mankenlik yapacaksan göğüslerine estetik yaptırarak büyütmen iyi olur” dediği ortaya çıktı. Fox, “Donald gerçek çok istiyordu ve hatta arkadaşlarına da göğüs büyütme operasyonu konusunda kendisine destek olmasını istedi” ifadesini kullandı. New York Post’ta yer alan haberde Trump’ın kız kardeşi Maryanne’in Trump’ın arkadaşlarını devreye sokarak bu fikirden vazgeçmesini sağladığı aktarıldı.

2006 yılında kızı Ivanka ile bir TV programına katılan Trump, kendisine sorulan, “Kızınız Playboy’a soyunsa nasıl hissedersin” sorusuna, “Bu gerçekten üzücü olur ama önemli olan derginin içinde ne olduğu. Aslında Ivanka’nın bunu yapacağını düşünmüyorum ama onun fiziği çok düzgün. Eğer benim kızım olmasaydı belki de onunla çıkardım” demişti. Ivanka o dönemlerde 25 yaşında olan kızı hakkında başka açıklamalarda da bulunmuştu.

Kitapta öne çıkan diğer detaylar da şu şekilde:

– Trump’ın hiçbir çocuğu babalarının seçimi kazanacağına inanmıyordu. Hatta Ivanka moda markasına odaklanmak için çalışmaya başlama planları yapıyordu ve Donald Trump Jr. ile Eric Trump da seçimden sonra uygun fiyatlı otel zinciri üzerinde çalışıyordu.

– Ivanka Connecticut’ta okurken Trump çok az arıyordu ve çok az ziyaret ediyordu fakat haftada birkaç kez mail atıyordu, genelde kendisi hakkındaki gazete kupürlerini gönderiyordu.

– Ivanka’nın arkadaşları genç kadının özgür dünyayı yönetecek sıradaki Trump olmaya hevesli olduğunu söyledi. Kitap için görüşlerine başvurulan kişiler, Ivanka’nın gelecekte başkanlığa aday olmak için Washington DC’ye taşındığını söyledi.