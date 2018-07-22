Trump ve Putin arasında kapalı kapılar arkasında Türkiye muhabbeti

Geçtiğimiz hafta Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de kritik bir zirve gerçekleşti... ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya geldi. İki lider basının karşısında da açıklamalarda bulundu ama kapalı kapılar arkasında ne konuşulduğu ilk defa ortaya çıktı. New York Times'ın ele geçirdiği konuşma kayıtlarında iki liderin Avrupa Birliği hakkında konuşurken Türkiye'yi de gündeme getirmesi dikkat çekti.

İki liderin kapalı kapılar arkasında yaptıkları görüşmenin metnini New York Times ele geçirdi. Gazete, Trump ve Putin’in birçok konuda fikir alışverişinde bulunduğunu söylerken iki lider Avrupa’yı adeta yerin dibine soktu.

İki lider arasında “Avrupalı müttefikler” muhabbeti şöyle gelişti:

Trump: Oh, Avrupalılar en kötüsü! Hep havalardalar ve tepeden bakıyorlar. Ve onlara sürekli para gönderen biziz. Sanki Zsa Zsa Gabor’la ya da ona benzeyen biriyle evli olmak gibi: Her şeyin parasını ödüyorsun ve sonra seni terk ediyor ve üstüne evi de alıyor. Yok ben almayayım!

Putin: Çok mantıklı bir kıyaslama Donald. Kesinlikle sen ve bütün ABD’li vergi mükellefleri dolandırılıyor. Bir şey sorabilir miyim, neden böyle yapıyorsunuz? O kadar çok göç var ki artık Avrupalılar bile Avrupalı değil. NATO’nun yeni üyesi Karadağ’ın pakt içerisindeki neredeyse en yoğun Müslüman ülke olduğunu biliyor muydun, elbette Türkiye’nin haricinde?

Trump: Bunu bilmiyordum!

Putin: Gerçekten öyle. Obama onları NATO’ya katılmaya davet etmişti ve senin görev sürenin başlamasından kısa bir süre önce NATO’ya girdiler. Düşünsene senin genç ABD’li askerlerin, tanrı korusun, Üçüncü Dünya Savaşı’nda bu kalabalık Müslümanlara sahip ülkeyi savunmak için mücadele verecek.

Trump: Benim görevim sırasında olmayacak.