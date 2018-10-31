Trump yine şemsiyeyle güldürdü

ABD Başkanı Trump'ın her açıklaması ve her hareketi dünya gündeminin bir numarası oluyor... Daha önce eşi Melania'yı şemsiyenin altına almayan ve tepki çeken Trump, önceki gün başkanlık uçağına binerken şemsiyeyi kapatamadı. Trump'ın zorlandığı anlar kameralara anbean kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump önceki gün başkanlık uçağı Air Force One’a binerken oldukça zorlandı… Yağmurlu havadan korunmak için siyah şemsiye taşıyan 72 yaşındaki Trump, uçağa girerken şemsiyeyi kapatamadı. Önce uçağa şemsiye açıkken girmeyi deneyen fakat şemsiyenin geniş çapı dolayısıyla bunu beceremeyen Trump daha sonra içerideki görevlilerden yardım istedi, fakat uçakta kimsenin olmadığını görünce şemsiyeyi girişe bıraktı ve içeri girdi. Trump’ın bu anları kamera kayıtlarına geçti. Daha önce eşi Melania Trump’ı yağmur altında bırakan ve şemsiyesinin altına almayan Donald Trump’ın şemsiyeyle olan mücadelesi de böyle noktalandı.

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