Trump’a bir kötü haber daha: Sırdaşına dokunulmazlık verildi

Amerikan National Enquirer gazetesinin Başkan Donald Trump’a yakınlığıyla tanınan yöneticisi David Pecker’a, ‘Cohen davası’ kapsamında federal savcılar tarafından dokunulmazlık verildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ı zor günler bekliyor… Kendine yakın kurmaylarının tek tek terk ettiği Trump’ın sırdaşı olarak da bilinen gazete yöneticisi David Pecker’a dokunulmazlık verildi. Pecker'a dokunulmazlık verilmesi, Trump'ı zor durumda bırakacak yeni bir gelişme olabilir.

Trump'ın eski kişisel avukatı Michael Cohen savcılıkla işbirliğine gitmiş, Trump'la ilişki yaşadığı iddia edilen iki kadına sessiz kalmaları için 2016 seçimleri öncesinde para ödendiğini ve bunun Trump'ın yönlendirmesiyle yapıldığını söylemişti. Cohen bu ifadeleriyle doğrudan Trump'ı zan altında bırakmıştı. Trump'ın sırdaşı ve eski arkadaşı olarak bilinen David Pecker'ın Cohen ve Trump'ın iki kadına yapılan ödemeler konusunda ne gibi rolleri olduğunu anlatmak üzere savcılarla bir araya geldiği belirtiliyor. Medya patronunun vereceği bilgilerin Trump'a zarar verecek nitelikte olabileceği ihtimali dile getiriliyor.

PECKER, TRUMP’A TEKLİF ETMİŞ

Cohen'in savcılıkla yaptığı anlaşmaya ilişkin mahkeme belgelerine göre, Pecker Trump'a 2016'daki seçim kampanyası sırasında olumsuz haberlerin savuşturulması konusunda yardımcı olma teklifinde bulundu. Haberi ilk olarak Wall Street Journal gazetesi ve Vanity Fair dergisi duyurdu. Wall Street Journal'a göre Pecker savcılarla porno yıldızı Stormy Daniels ve Playboy mankeni Karen McDougal'a yapılan ödemelerle ilgili ayrıntıları paylaştı.

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Medya şirketinin yöneticisi David Pecker'ın iki kadına yapılan ödeme konusunda Cohen'in ifadesine destek verdiği doğrulanırsa, bu Pecker'ın medyadaki önemli müttefiki olarak gören Trump'ı zor durumda bırakabilir. Bu kadınlarla ilişki yaşadığını reddeden Trump kadınlara yapılan ödemelerle ilgili bilgi sahibi olup olmadığı yönünde çelişkili ifadeler kullandı. Trump geçtiğimiz nisan ayında Stormy Daniels'a yapılan ödemeyle ilgili bilgisi olduğunu yalanlamıştı. Perşembe günü Fox Haber kanalına çıkan Trump, bu kez ödemelerden sonradan haberi olduğunu söyledi. Vanity Fair dergisine göre, National Enquirer gazetesinin bağlı bulunduğu ana şirket American Media'nın içerik yayın yönetmeni Dylan Howard'a da dokunulmazlık verildi.

OLUMSUZ HABERLER GÖRMEZDEN GELİNMİŞ

Trump'ın National Enquirer gazetesiyle samimi bir ilişkisi bulunuyor. Associated Press haber ajansına konuşan gazetenin eski çalışanları, NBC'de “The Apprentice” programının yayınlandığı günlerden itibaren Trump ile ilgili olumsuz haberlerin görmezden gelindiğini anlattı.

2010 yılında Cohen'in girişimiyle, National Enquirer Trump'ın başkan adaylığı için PR çalışması yapmaya başladı, okurlarını da Trump yanlısı internet sitesine yönlendirdi. Yine Cohen'in girşimiyle gazete eski Başkan Barack Obama'nın doğum yeri ve doğum belgesi tartışması üzerinden Amerikan vatandaşlığının sorgulandığı polemiği başlattı. Gazete 2016 başkanlık seçimlerinde Trump'a destek verdi. Gazete ilk kez seçimde bir adaya resmi olarak destek oluyordu.

American Media şirketi ile bağlantılı olan iki kişiye göre, Trump'ın ilişki yaşadığı iddia edilen iki kadına yapılan ödemelerle ilgili sözleşmeler ve belgeler kıdemli editörün ofisinde tutuluyordu. Karen McDougal'a verilen sus payının kontratı ve Trump'ı zor durumda bırakacak olan diğer haberlere ilişkin kayıtlar da başka ünlü isimlerin yaptığı benzer anlaşmaların belgelerinin muhafaza edildiği yerde tutuluyordu. American Media şirketini bilen dört kişiye göre de bu kasanın içinde bulunan bilgi ve belgeler şirketin CEO'su Pecker için büyük bir güç kaynağıydı. Ünlülerin kirli çamaşırlarına ilişkin belgeleri muhafaza ederek şirket hem bu ünlülere yaranmaya çalışıyor hem de karşılığında onlardan talepte bulunabiliyordu.

Ancak Wall Street Journal gazetesinin McDougal'a ilişkin haberin ayrıntılarını yayınlamasının ardından, kasada tutulan bu bilgi ve belgeler medya şirketi için sorun yarattı. Belgelerin American Media şirketine aleyhinde kullanılabileceği korkusuyla Pecker ve Howard belgeleri Trump'ın yemin töreninden haftalar öncesinde tutuldukları yerden çıkardı. Associated Press haber ajansına göre bu belgelerin imha edilip edilmediği ya da daha az sayıda insanın erişimine açık olacağı başka bir yere alınıp alınmadığı bilinmiyor.