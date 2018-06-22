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Trump’a kapaklı mesaj: ABD’ye hoş geldin

ABD Başkanı Donald Trump'ın tartışma yaratan "sıfır tolerans" yasası dünya basınının gündeminden düşmüyor... İkonik kapaklara imza atan Time dergisi, Trump'ı ve ailesinden zorla ayrılan bir çocuğu kapağına taşıdı.

Sozcu.com.tr
android-time 15:25 22 Haziran 2018
Haberler Dünya
Trump’a kapaklı mesaj: ABD’ye hoş geldin
ABD Başkanı Donald Trump'ın tartışma yaratan "sıfır tolerans" yasası dünya basınının gündeminden düşmüyor... İkonik kapaklara imza atan Time dergisi, Trump'ı ve ailesinden zorla ayrılan bir çocuğu kapağına taşıdı.

Sosyal medya üzerinden kısa sürede çok sayıda paylaşılan ve birçok insanın konuştuğu kapakta, ailesinden zorla ayrılan çocuk gözyaşlarına boğulurken Trump’ın ise onun karşısında gayet soğuk bir şekilde durduğu görülüyor.

time-reuters

Üzerinde oynana fotoğraflarda Trump’ın kız çocuğuna, “ABD’ye hoş geldin” dediği resmedilirken kız çocuğunun fotoğrafını Getty ajansının fotoğrafçısı John Moore tarafından çekildiği aktarıldı. Trump’ın kaçak yolla ülkeye giren mültecileri sınır dışı etme ve bazı durumlarda kaçak yollarla ülkeye girenlerin ailelerini ayırmak zorunda bıraktığı yasa uluslararası kamuoyunda büyük tepki çekmişti.

Reuters’a konuşan çocuğun babası Denis Valera, “Kızımız annesi Sandra Sanchez’in yanında kaldı. Şu an Teksas’taki sınır kasabasında McAllen’a kurulan kampta tutuluyorlar” ifadesini kullandı.

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Son güncelleme: android-time 15:2822.06.2018
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