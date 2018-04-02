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Trump’ı kapakta domuza benzettiler, ülkeyi karıştırdılar

ABD'nin çok okunan dergilerinden New York Magazine, Nisan sayısında kapağına ABD Başkanı Trump'ı taşıdı. Dergi, Trump'ı domuz olarak resmederek, "Bu yolsuzluk, şapşal" başlığını attı. Bu kapak sosyal medyada büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Sozcu.com.tr
android-time 15:51 2 Nisan 2018
Haberler Dünya
Trump’ı kapakta domuza benzettiler, ülkeyi karıştırdılar
ABD'nin çok okunan dergilerinden New York Magazine, Nisan sayısında kapağına ABD Başkanı Trump'ı taşıdı. Dergi, Trump'ı domuz olarak resmederek, "Bu yolsuzluk, şapşal" başlığını attı. Bu kapak sosyal medyada büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

ABD’de yayın yapan New York Magazine, 1 Nisan’daki kapağına ABD Başkanı Donald Trump’ı taşıdı. Dergi yönetimi Trump’ı bir domuz gibi gösteren dergi, Trump görevdeki ilk 500 gününü değerlendirdi.

Trump’ın yüzüne bir domuz burnu ekleyen dergi, son dönemde ülkede yaşanan yolsuzlukların faturasını ABD Başkanı’na keserken, “Trump’ın en büyük siyasi zaafı Rusya değil, yolsuzluk” başlığını attı. Dergi, Trump’ın açgözlü olduğunu dile getirdi. Kapak konusunu yazan Jonathan Chait makalede, “Başkanın ve yakın çevresinin yolsuzluk hamleleri ABD’nin dünyadaki duruşunu yeniden şekillendiriyor” ifadesini kullandı.

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Fakat Trump’ın kapağa bu şekilde yerleştirilmesi sosyal medyada tartışma çıkardı. Trump’a muhalif olan Twitter kullanıcıları New York Magazine’in kapağını beğenirken, Trump’ın destekçileri, Donald Trump’ın domuz olarak gösterilmesini sert bir dille eleştirdi. Özellikle Trump’a destek olanlar, bu haberin bir “yalan haber” olduğunu dile getirerek Trump’ı desteklediklerini ifade etti.

Son güncelleme: android-time 15:5602.04.2018
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