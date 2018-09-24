Trump’ın adayına bir hafta içinde ikinci taciz suçlaması

ABD'de bir kadın daha, Başkan Donald Trump'ın Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterdiği yargıç Brett Kavanaugh'ın geçmişte kendisine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürdü. Bu iddia Kavanaugh'a son bir hafta içinde yöneltilen ikinci suçlama...

Kavanaugh’ın Yale Üniversitesi’nden arkadaşı olduğu belirtilen Deborah Ramirez, New Yorker dergisine açıklamasında yurttaki bir parti sırasında yargıcın cinsel organını yüzüne bastırdığını söyledi.

Kavanaugh iddiaları ‘iftira’ olarak niteledi.

Geçen hafta da Prof. Christine Blasey Ford, 1982’de Kavanaugh’ın cinsel saldırısına uğradığını öne sürmüştü. Ford, Perşembe günü Senato’da ifade vermeyi kabul etmişti.

Senato Komisyonu’nun Demokrat Partili üyesi Dianne Feinstein, Pazar gecesi komisyonun Cumhuriyet Partili başkanına bir mektup göndererek, iddialar nedeniyle oturumların ertelenmesi çağrısında bulundu.

ABD’de tartışmalı yasalar konusunda son sözü dokuz üyeli Yüksek Mahkeme söylüyor. Bu nedenle mahkeme üyeleliklerinin onayına büyük önem atfediliyor.

Kavanaugh neyle suçlanıyor?

Ramirez tacizin 1983-84 akademik yılında birinci sınıftayken meydana geldiğini söylüyor.

Deborah Ramirez’e göre olay sırasında yurt partisinde bir daire oluşturaracak şekilde oturan öğrenciler içki içme oyunu oynuyorlardı.

Öğrenciler, grupta işaret ettikleri kişiden içki içmesini istiyordu.

Ramirez’e göre bir süre sonra bir öğrenci plastik bir penis çıkardı. Kavanaugh olduğu öne sürülen bir başka öğrenci de, pantolonunu indirip cinsel organını Ramirez’in yüzüne dayadı.

Ramirez, ‘Adamı itmeye çalışırken penisine dokundum. Evleninceye kadar hiçbir penise dokunmayacaktım. O gün çok utandım ve aşağılandım” dedi.

New Yorker’ın haberinde 53 yaşındaki Ramirez’in alkolün etkisiyle bazı şeyleri hatırlamıyor olabileceği için daha önce bu olay hakkında konuşmaktan çekindiğini söylediği belirtiliyor.

Brett Kavanaugh da yazılı bir açıklama yaparak “35 yıl önce yaşandığı iddia edilen bu olay hiç yaşanmamıştır. O zaman beni tanıyanlar böyle bir şey olmadığını biliyorlar” dedi.