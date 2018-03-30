Trump’ın adını bu kez öyle bir şeye verdiler ki…

ABD'li biyolog Vazrick Nazari, Başkan Donald Trump'ın adını üzerinde çalıştığı yeni bir canlı türüne verdi.

Nazari’nin incelemelerde bulunduğu canlı, bir santimetre büyüklüğünde bir güve türü. Beyaz gövdesi, gri kanatları olan güvenin en dikkat çeken bölgesi ise baş kısmı.

Güve yetişkinliğe ulaştığında baş bölgesi turuncu-sarı bir renk alıyor. Nazari, bu renklerden ilham alarak keşfettiği yeni türe ‘Neopalpa donaldtrumpi’ adını verdi. Yeni keşfedilen bu türün, yakın akraba olduğu Neopalpa neonata türünden bir diğer farkı da genital bölgesinin daha küçük olması.

California’nın güneyi ve Meksika sınırında yaşayan ‘Neopalpa donaldtrumpi’nin, ABD Başkanı Trump’ın dikkatini çekmesini umduğunu söyleyen Nazari, “Umarım bu keşif ve isimle beraber ekosistemin korunmasına daha çok önem verilir. Henüz keşfedilmemiş yüzlerce tür geleceğe taşınmayı hakediyor” dedi.