Trump’ın başını ağrıtacak iddia: Onları birlikte olurken izledim!

ABD Başkanı Donald Trump'la beraber olduğunu söyleyen playboy modeli Barbara Moore'a destek geldi. Moore gibi playboy modeli olan Elke Jeinsen, ikili ilişkiye girdikleri sırada kendisinin de odada olduğunu iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump’la geçmişte ilişki yaşadığını söyleyen isimlerin ardı arkası kesilmiyor. Eski playboy modeli Barbara Moore, 1993’te Trump’la 6 aylık ilişkisi olduğunu söylemişti.

Moore’un bu iddiasına en büyük destek, kendisi gibi playboy modeli olan yakın arkadaşı Elke Jeinsen’den geldi. Jeinsen, 1993 yazında Trump’la tanıştıklarını ve Moore ile birlikte Manhattan’daki rezidansına gittiklerini söyledi.

Beraber vakit geçirdikleri sırada Trump’ın, Moore ile bir anda yakınlaştığını söyleyen Jeinsen, “Sanki ben orada yokmuşum gibi yakınlaştılar ve ilişkiye girdiler” dedi. Kendisinin Trump’la bir şey yaşamadığını söyleyen Jeinsen, o gece sadece ikisini izlediğini iddia etti.

O dönem Trump’ın Marla Maples ile ilişkisi olduğunu bilmediklerini söyleyen Jeinsen, Trump’ın bu durumu bilerek sakladığını düşündüğünü söyledi.

Moore’un ve Jeinsen’in iddialarının olduğu dönem, Trump nişanlısı Marla Maples ile birlikteydi ve Maples hamileydi.