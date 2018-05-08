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Trump’ın başını ağrıtacak iddia: Onları birlikte olurken izledim!

ABD Başkanı Donald Trump'la beraber olduğunu söyleyen playboy modeli Barbara Moore'a destek geldi. Moore gibi playboy modeli olan Elke Jeinsen, ikili ilişkiye girdikleri sırada kendisinin de odada olduğunu iddia etti.

Sozcu.com.tr
android-time 12:12 8 Mayıs 2018
Haberler Dünya
Trump’ın başını ağrıtacak iddia: Onları birlikte olurken izledim!
ABD Başkanı Donald Trump'la beraber olduğunu söyleyen playboy modeli Barbara Moore'a destek geldi. Moore gibi playboy modeli olan Elke Jeinsen, ikili ilişkiye girdikleri sırada kendisinin de odada olduğunu iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump’la geçmişte ilişki yaşadığını söyleyen isimlerin ardı arkası kesilmiyor. Eski playboy modeli Barbara Moore, 1993’te Trump’la 6 aylık ilişkisi olduğunu söylemişti.

Moore’un bu iddiasına en büyük destek, kendisi gibi playboy modeli olan yakın arkadaşı Elke Jeinsen’den geldi. Jeinsen, 1993 yazında Trump’la tanıştıklarını ve Moore ile birlikte Manhattan’daki rezidansına gittiklerini söyledi.

Barbara Moore

Barbara Moore

Beraber vakit geçirdikleri sırada Trump’ın, Moore ile bir anda yakınlaştığını söyleyen Jeinsen, “Sanki ben orada yokmuşum gibi yakınlaştılar ve ilişkiye girdiler” dedi. Kendisinin Trump’la bir şey yaşamadığını söyleyen Jeinsen, o gece sadece ikisini izlediğini iddia etti.

Moore'un objektifinden Trump.

Moore’un objektifinden Trump.

O dönem Trump’ın Marla Maples ile ilişkisi olduğunu bilmediklerini söyleyen Jeinsen, Trump’ın bu durumu bilerek sakladığını düşündüğünü söyledi.

Jeinsen (solda) ve Moore

Jeinsen (solda) ve Moore

Moore’un ve Jeinsen’in iddialarının olduğu dönem, Trump nişanlısı Marla Maples ile birlikteydi ve Maples hamileydi.

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