Trump’ın danışmanı da tartışmaya dahil oldu: Ben de cinsel saldırıya uğradım

Beyaz Saray danışmanı Kellyanne Conway, gençken cinsel saldırıya uğradığını söyledi. 51 yaşındaki Conway, CNN'e açıklamasında ayrıntı vermeden bir Kongre üyesi tarafından taciz edildiğini ima ederek "Cinsel saldırı kurbanıyım. Bu yüzden cinsel saldırı kurbanlarına çok empati duyuyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın şu sıralar işi başından aşkın… Bunun sebebi ise Trump’ın Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterdiği Brett Kavanaugh ve Kavanaugh hakkındaki cinsel saldırı iddiaları. Yargıç Kavanaugh’ın geçmişte en az iki kadını taciz ettiği iddiaları sonrasında ülkede büyük bir tartışma başlamıştı. Kadın hakları kuruluşları Kavanaugh’nun Yüksek Mahkeme üyesi olmamasını isterken, Trump kararının arkasında olduğunu duyurmuştu.

Dr. Christine Blasey Ford, 1980’lerde Kavanaugh’un kendisini taciz ettiğini açıklamış ve FBI da Deborah Ramirez isimli bir başka kadının Kavanaugh’a yönelik cinsel taciz iddialarını soruşturduğunu açıklamıştı. Bu iddiaların ardından Beyaz Saray danışmanı Kellyanne Conway açıklamalarda bulundu. CNN’e konuşan Conway, detay vermeyerek geçmişte bir Kongre üyesi tarafından taciz edildiğini söyledi. Conway, “Cinsel saldırı kurbanıyım. Bu yüzden cinsel saldırı kurbanlarına çok empati duyuyorum” dedi.

