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Trump’ın eski avukatı Cohen: Trump’ın yalanlarından bıktım

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, aldığı hapis cezasının ardından Trump hakkında, “Sadakati hak etmeyen birine sadık kaldım” dedi.

android-time 19:29
Haberler Dünya
Trump’ın eski avukatı Cohen: Trump’ın yalanlarından bıktım
ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, aldığı hapis cezasının ardından Trump hakkında, “Sadakati hak etmeyen birine sadık kaldım” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’un eski avukatı Michael Cohen, ABC News gazetesine verdiği röportajda Trump hakkında açıklamalarda bulundu. Aldığı hapis cezasının ardından konuşan Cohen, Trump'ın yalanlarından bıktığını belirterek, “Sadakati hak etmeyen birine sadakatimi sundum” ifadelerini kullandı.

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Trump'ın kampanyası için finans yasalarını ihlal ettiği ve ABD Kongresi’ne yalan beyanda bulunduğu gerekçesiyle 3 yıl hapis cezasına çarptırılan Cohen, eski patronu Trump'a yönelik soruşturmalarda yardımcı olacağını açıkladı. Cohen, 2 kadının susturulması için ödeme yapıldığını bildiğini itiraf ederek yaptığı iş için “yanlıştı” ifadesini kullandı.

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Öte yandan Trump, dün yaptığı açıklamada, “Ona kanunu çiğneme talimatı vermedim” demiş ve Cohen'i avukatı olarak işe almakla hata ettiğini söylemişti. İHA

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